Woidke: Frieden ist keine Selbstverständlichkeit

PRODUKTION - Dietmar Woidke (SPD), Ministerpräsident von Brandenburg, spricht in seinem Büro in der Staatskanzlei während des traditionellen dpa-Interviews zum Jahresende. Soeren Stache/dpa/Archivbild

Potsdam/Oranienburg -Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sieht die Erinnerung an die Gräueltaten der Nationalsozialisten als bedeutend zum Schutz der Demokratie an. „Ich bin Überlebenden der Schreckensjahre unendlich dankbar, dass sie und viele andere in den Gedenkstätten, in Verbänden und Institutionen immer wieder die Erinnerung an die Opfer wachhalten“, teilte Woidke am Donnerstag anlässlich des Holocaust-Gedenktags am Freitag (27. Januar) mit. Damit leisteten sie einen Beitrag für die Verteidigung unserer demokratischen Ordnung und der Menschenrechte.