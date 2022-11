Woidke: Hilfspaket soll ab Januar greifen Das geplante Brandenburger Hilfspaket der Landesregierung zum Abfedern der Energiekrise soll mit Beginn des nächsten Jahres greifen. „Wir wollen am 1. Januar... dpa

Dietmar Woidke, Ministerpräsident des Landes Brandenburg, kommt zur Tagung «Kabinett vor Ort». Patrick Pleul/dpa

Frankfurt (Oder) -Das geplante Brandenburger Hilfspaket der Landesregierung zum Abfedern der Energiekrise soll mit Beginn des nächsten Jahres greifen. „Wir wollen am 1. Januar starten“, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Frankfurt (Oder). „Im Dezember wird das Gesamtpaket stehen.“ Bis dahin liefen noch Gespräche mit der Bundesregierung. Die Entlastungen sollen die Hilfen des Bundes ergänzen.