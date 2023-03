Woidke: Noch viel Arbeit für Gleichberechtigung von Frauen Für die Gleichberechtigung und Gleichstellung von Frauen ist nach Ansicht von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) noch viel zu tun. „Wir müss... dpa

Potsdam -Für die Gleichberechtigung und Gleichstellung von Frauen ist nach Ansicht von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) noch viel zu tun. „Wir müssen die Kultur des Hinschauens, des Veränderns und des Engagements weiter unterstützen und fördern“, teilte Woidke anlässlich des Internationalen Frauentags am Mittwoch (8. März) mit. „Denn wir können Missstände nur ändern, wenn wir sie erkennen, aufzeigen und nach Lösungen suchen.“ Er nannte Gewalt in der Familie, Sexismus, Diskriminierung und eine fehlende Repräsentation von Frauen in Führungspositionen als Beispiele für Missstände.