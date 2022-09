Woidke peilt Energie-Hilfen an: Opposition fordert Taten Viele Brandenburgerinnen und Brandenburger warten auf Hilfen angesichts explodierender Energiepreise. Brandenburgs Regierungschef Woidke peilt ein Hilfspaket... dpa

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) nimmt an der Debatte im Landtag teil. Jens Kalaene/dpa

Potsdam -Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat Unternehmen und Bürgern in der Energiekrise grundsätzlich Unterstützung zugesagt. „Ziel muss es sein, jeden einzelnen Haushalt, jedes Unternehmen in unserem Land sicher durch diese schwere Krise zu bringen“, sagte Woidke am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde im Landtag in Potsdam. „Mir ist vollkommen klar (...), dass sich viele auch geradezu ohnmächtig fühlen, weil die Welt aus den Fugen zu geraten scheint.“ Die Menschen erwarteten vollkommen zurecht schnelle, pragmatische und wirksame Entscheidungen. Er nannte zunächst keine konkreten Pläne und forderte vom Bund weitere Hilfen. Die Landtagsopposition warf der Regierung vor, zu wenig zu tun.