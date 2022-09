Woidke: Pläne Habecks für Atomreserve für „schlechte Lösung“ Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat die Pläne von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) für eine Atomreserve kritisiert. „Ich h... dpa

Das Zählwerk in einem Gastzähler dreht sich. Jens Büttner/dpa/Symbolbild

Brandenburg/Havel -Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat die Pläne von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) für eine Atomreserve kritisiert. „Ich halte das in dieser jetzigen Zeit mit schon explodierenden Strompreisen für eine sehr, sehr schlechte Lösung“, sagte Woidke am Dienstag in Brandenburg an der Havel. Woidke hätte sich bis in die Frühjahrsmonate März oder April hinein eine Laufzeitverlängerung der Kraftwerke gewünscht.