Woidke plant breit angelegtes Hilfspaket für Brandenburg

Potsdam -Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat Details des geplanten Hilfspakets des Landes in der Energiekrise genannt. Die Landesregierung werde sich anschauen, wo es im Bereich der Wirtschaft noch große Probleme gebe, aber es gehe auch um Krankenhäuser, Kitas, Schulen und Hochschulen, sagte Woidke am Freitag dem Fernsehsender Phoenix. Das Ziel sei zu verhindern, „dass uns ganze Blöcke wegbrechen aus dem, was wir im Land haben“. „Da werden wir als Land reagieren“, sagte der SPD-Politiker zu. Erst müsse der Bund klar machen, wofür das geplante Rettungspaket von 200 Milliarden Euro bestimmt sei.