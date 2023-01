Woidke stößt mit Vorschlag für Landesfunkhaus auf Ablehnung Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) ist mit seinem Vorschlag, ein Landesfunkhaus des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) in Potsdam zu schaffe... dpa

Potsdam -Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) ist mit seinem Vorschlag, ein Landesfunkhaus des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) in Potsdam zu schaffen, im Brandenburger Landtag auf breite Ablehnung gestoßen. „Wir brauchen kein Landesfunkhaus, aber einen Ausbau der Regionalstudios“, sagte Linken-Fraktionschef Sebastian Walter am Dienstag. So argumentierte auch der Landtagsabgeordnete Matthias Stefke von den Freie Wählern. „Wir brauchen keine neue Zentrale, sondern einen Ausbau der regionalen Berichterstattung“, sagte er.