Woidke will in Energiekrise unterstützen - Kritik Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat den Unternehmen und Bürgerinnen und Bürgern in der Energiekrise Unterstützung zugesagt. „Ziel muss es... dpa

Potsdam -Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat den Unternehmen und Bürgerinnen und Bürgern in der Energiekrise Unterstützung zugesagt. „Ziel muss es sein, jeden einzelnen Haushalt, jedes Unternehmen in unserem Land sicher durch diese schwere Krise zu bringen“, sagte Woidke am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde im Landtag in Potsdam.