Woidke will vom Bund konkrete Zusagen für Energiehilfen

ARCHIV - Dietmar Woidke, Ministerpräsident von Brandenburg. Fabian Sommer/dpa/Archivbild

Potsdam -Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke hat von der Bundesregierung verbindliche Details für das Rettungspaket in der Energiekrise verlangt. „Es ist gut, dass sich jetzt in der Bundesregierung etwas zu bewegen scheint. Wir müssen aber konkret wissen, was geplant ist, damit wir uns zwischen Bund und Ländern gut abstimmen können“, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. Er erwarte, dass man dabei bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Dienstag gemeinsam einen Schritt vorwärts komme. Das Land Brandenburg werde dabei seiner Verantwortung nachkommen.