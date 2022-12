Woidke will zur nächsten Landtagswahl wieder antreten Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke will nach jetzigem Stand auch nach der nächsten Landtagswahl 2024 weitermachen. „Wir werden uns im nächsten Jah... dpa

Dietmar Woidke (SPD), Ministerpräsident des Landes Brandenburg, spricht. Annette Riedl/dpa

Potsdam -Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke will nach jetzigem Stand auch nach der nächsten Landtagswahl 2024 weitermachen. „Wir werden uns im nächsten Jahr überlegen, mit welchem Team wir in die Landtagswahl gehen“, sagte Woidke, der auch SPD-Landesvorsitzender ist, am Montag bei einem Termin der Landespressekonferenz in Potsdam. „Nach jetzigem Stand gehe ich davon aus, dass ich Teil dieses Teams sein werde.“ Amüsiert reagierte er auf die Frage, ob er wieder antrete: „Ich hoffe, ich mache nicht so einen amtsmüden Eindruck.“ Der heute 61-Jährige übernahm das Amt als Regierungschef im Jahr 2013 von Matthias Platzeck.