Woidke wirbt für Ehrenamt und dankt für Engagement Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat den rund 800.000 ehrenamtlich engagierten Menschen im Land für ihr Engagement gedankt und sie als Vor... dpa

Dietmar Woidke spricht beim Landesparteitag der SPD in Cottbus. Annette Riedl/dpa

Potsdam -Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat den rund 800.000 ehrenamtlich engagierten Menschen im Land für ihr Engagement gedankt und sie als Vorbilder bezeichnet. „Sie sind der Kitt unserer Gesellschaft“, sagte Woidke am Samstag beim 16. Ehrenamtsempfang in der Staatskanzlei in Potsdam. Viele sollten diesem Vorbild folgen. „Die Arbeit auch im Ehrenamt wird nicht weniger“, sagte der Regierungschef. Er sieht gleich mehrere Vorteile bei einem solchen Engagement: „Ehrenamt macht glücklich, das ist meine feste Überzeugung.“ Zugleich halte ein Ehrenamt jung.