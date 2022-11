Woidke wirbt für Weg zu Klimaneutralität: PCK als Modell Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat für einen schnelleren Übergang von fossilen zu erneuerbaren Energien geworben. Woidke nannte die Raff... dpa

Potsdam -Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat für einen schnelleren Übergang von fossilen zu erneuerbaren Energien geworben. Woidke nannte die Raffinerie PCK in Schwedt bei einem Treffen mit der Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Dubravka Šuica, als Beispiel für den geplanten Umbau zu einer klimaneutralen Wirtschaft. „Wir müssen erneuerbare Energien schneller ausbauen“, sagte Woidke am Donnerstag in Potsdam. Die Bürger und Unternehmen müssten aber auch Vorteile von dem Ausbau haben - etwa direkte Lieferungen und deutlich günstigere Energiepreise.