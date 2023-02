Woidke wirbt in London für Strukturwandel in der Lausitz Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat als Gastredner am German Symposium in London für den Strukturwandel in der Lausitz wegen des Ausstieg... dpa

Potsdam/London -Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat als Gastredner am German Symposium in London für den Strukturwandel in der Lausitz wegen des Ausstiegs aus der Kohleverstromung geworben. „In der Lausitz gehörte, genau wie in Nordengland, der Braunkohletagebau zur Identität der Menschen in der Region“, sagte Woidke am Dienstag laut Mitteilung der Staatskanzlei. „Der bis 2038 vorgesehene Kohleausstieg in Deutschland macht es nötig, dass wir neue, zukunftsweisende Perspektiven jenseits des Tagebaus schaffen. “