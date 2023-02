Woidke würdigt Eppelmanns Rolle in friedlicher Revolution Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke hat den früheren DDR-Bürgerrechtler Rainer Eppelmann zum 80. Geburtstag gewürdigt und ihm Respekt gezollt. „Für... dpa

Potsdam -Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke hat den früheren DDR-Bürgerrechtler Rainer Eppelmann zum 80. Geburtstag gewürdigt und ihm Respekt gezollt. „Für viele Menschen in Brandenburg und in ganz Ostdeutschland sind Sie eines der wichtigen Gesichter der Demokratiebewegung, der friedlichen Revolution und der Wendezeit“, erklärte der SPD-Politiker am Freitag. Eppelmann wird am Sonntag (12.2.) 80 Jahre alt.