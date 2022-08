Woidke würdigt Gorbatschows Verdienste für Ostdeutschland Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat die Verdienste des ehemaligen sowjetischen Staatschefs Michail Gorbatschow für ganz Ostdeutschland ge... dpa

Dietmar Woidke, Ministerpräsident von Brandenburg. Soeren Stache/dpa/Archivbild

Potsdam -Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat die Verdienste des ehemaligen sowjetischen Staatschefs Michail Gorbatschow für ganz Ostdeutschland gewürdigt. „Gerade wir Ostdeutschen haben Michail Gorbatschow unendlich viel zu verdanken“, teilte Woidke am Mittwoch in Potsdam mit. „Er hat den Menschen in der DDR im historischen Herbst 1989 Mut gemacht, ihr Land neu zu denken und zu gestalten. Und er bewies mit seiner Zustimmung zur Deutschen Einheit, dass für ihn die Vision vom „Gemeinsamen Haus Europa“ keine leere Floskel war, sondern Maxime seiner Politik.“