Wunderbare deutsche Doppelmoral: Katar akzeptiert Tote am Bau, wir Tote im Meer

Es war eine ziemlich irre Aufführung: Der Präsident eines internationalen Dachverbands, der von der US-Justiz als eine „von Schutzgelderpressung beeinflusste, korrupte Organisation“ angesehen wird, gegen die nach Anti-Mafia-Strafrecht ermittelt wird, verteidigt ein islamisches Regime gegen Kritik von unabhängigen Medien aus demokratischen Staaten.

Um es vorwegzunehmen: Mit seiner Vorgeschichte, seiner Villa in Katar und seiner Nähe zum dortigen Regime ist Infantino natürlich der letzte, der eine solche Tirade halten darf. Sie ist so glaubwürdig wie eine Trump-Rede über Respekt für Frauen, ein Putin‘sches Friedensbekenntnis oder ein Xi-Jinping-Aufruf für Menschenrechte.

Aber Recht hatte er damit trotzdem: Der Westen, wir alle, die wir den Emir und sein Regime in Katar kritisieren, sind arrogant, heuchlerisch und voreingenommen. Und wir stützen uns dabei auf einige sehr grundsätzliche Annahmen, die so unanfechtbar, wie wir denken, gar nicht sind.

Das Regime in Katar ist ein ganz, ganz böses

Jagt man das kleine Emirat durch Internet-Suchmaschinen oder fragte man beliebige Bürger auf der Straße danach, erhält man in Windeseile eine umfangreiche Anklageschrift gegen Katar. Hier ein paar beliebte Kritikpunkte.

- Katar beutet Wanderarbeiter aus Asien, Afrika und anderen arabischen Ländern aus. Über Tausend davon sind inzwischen aufgrund der brutalen Bedingungen ums Leben gekommen.

- Frauen werden in Katar unterdrückt und benachteiligt. Von westlichen Medien entsandte Reporter und Reporterinnen können nicht einmal mit Frauen vor Ort sprechen, außer, sie finden welche, die ungewöhnlich unabhängig und mutig sind oder solche, die regime-freundlich oder sogar von den Behörden extra für solche Interviews ausgewählt wurden.

- Das Regime verfolgt Homosexuelle, Lesben und Menschen, die sich der LGTB-Gemeinschaft zurechnen. Sogar der WM-Botschafter des Landes hat deren Wesen als eine Art Geisteskrankheit bezeichnet.

- Katar unterhält gute Beziehungen zum Iran, was angesichts der Lage dort und der internationalen Isolation der Mullahs ungefähr so schlimm ist wie ein EU-Land, das gute Beziehungen zu Moskau unterhält. Oder zu Nord-Korea. Oder zu China, aber halt, das tun wir doch alle, oder? Da beschränken wir den Vergleich dann doch lieber auf Russland und Nord-Korea.

- Katar ist keine Demokratie. Es ist eine Monarchie, noch dazu eine von enormer Ungleichheit gekennzeichnete, in der die einheimische Bevölkerung kaum Steuern bezahlt und davon lebt, dass wir ihre Rohstoffe bei uns zu Abgasen verbrennen und damit den Klimawandeln befeuern, während die Mehrheit der Bewohner Katars (alle Ausländer!) ausgebeutet werden und jederzeit deportiert werden können.

Man muss nur einmal Statistiken recherchieren

Das alles stimmt. Das Problem dabei ist: Das Gleiche gilt auch für viele Staaten, mit denen wir, der Westen, Deutschland, die EU und die Nato verbündet sind und denen wir das selten oder nie vorhalten. Zum Teil gelten diese Anklagepunkte sogar für uns selbst.

Nehmen wir zum Beispiel die verstorbenen Wanderarbeiter. Über 1000 Opfer von schlechten Arbeitsbedingungen, Ausbeutung und der Willkür von Arbeitgebern und Behörden – das klingt zunächst einmal dramatisch und erweckt Mitgefühl mit den Indern, Pakistani, Banglashi und Nepalesen, um die es da überwiegend geht. Und tatsächlich geistern auch die unterschiedlichsten Zahlen aus diesen Ländern durch das Internet, nicht zuletzt, weil Katar selbst bei der Ermittlung verlässlicher Zahlen wenig kooperativ ist.

Katari machen ein Selfie am 20. November 2022 in Katar. imago/Markus Ulmer

Nur: für welchen Zeitraum gilt die Zahl eigentlich? Der britische Guardian berichtet von geschätzt 6500 Todesopfern seit der Vergabe der WM an Katar, also in den letzten zehn Jahren. Das ergäbe im Durchschnitt eine Inzidenzrate von 650 pro Jahr. Das wäre im internationalen Vergleich und bezogen auf die 2,5 Millionen Einwohner Katars eine sehr hohe Zahl. Allerdings stammen diese Daten nur aus drei Herkunftsländern und beziffern die gesamte Todeszahl – ohne Rücksicht darauf, ob es sich dabei um tödliche Arbeitsunfälle oder zum Beispiel tödliche Verkehrsunfälle vor oder nach der Arbeitszeit handelt. Die ILO, die Internationale Arbeitsorganisation, beziffert die Zahl der tödlichen Arbeitsunfälle in Katar für 2020 auf 50, was bei einer Einwohnerzahl von 2,5 Millionen eine Inzidenzrate von gerade einmal 2 auf 100.000 Einwohner ergibt. Zum Vergleich: Die höchste Rate an tödlichen Arbeitsunfällen pro 100.000 Einwohnern hatten in der EU 2018 Rumänien mit 4,33 und Luxemburg mit 4,22. Vielleicht hätte Gianni Infantino besser daran getan, für seine Tirade Statistik statt 3000 Jahre Geschichte zu recherchieren.

Menschen, die in Europa gar nicht sterben können

Wahrscheinlich hätte er seine Wahlheimat aber auch besser verteidigen können, würde er sich etwas besser mit Demographie und Migration auskennen. Es ist ja kein Zufall, dass in Katar praktisch nur Ausländer aus Niedriglohnländern ums Leben kommen, aber keine Einheimischen. Das suggeriert, dass das Regime gezielt die Dritte Welt ausbeutet, um seine prestigeträchtige, superteure und klimafeindliche WM ausrichten zu können. Das stimmt, hat aber eine Kehrseite.

Denn diese Ausgebeuteten wurden ja nicht wie zur Zeit des Sklavenhandels mit Gewalt ihren Herkunftsländern und Familien entrissen, sondern sind freiwillig gekommen, weil sie auf der arabischen Halbinsel in der Regel sehr viel mehr Geld verdienen als zu Hause. Zuhause werden sie übrigens auch oft ausgebeutet, von westlichen Textilkonzernen zum Beispiel, von Zwischenhändlern oder von einheimischen Kapitalisten, die dann in der Business-Class zur WM nach Katar fliegen und dabei in der Regel nicht ums Leben kommen. Genau genommen tut ihnen Katar also etwas Gutes, denn die Chance, eine WM bei sich auszurichten, bekommen Herkunftsländer wie Bangladesh und Nepal selten bis nie. Mit der WM hat Katar Arbeitsplätze für Menschen geschaffen, die ansonsten zu Hause geblieben und dort oder in einem anderen Einwanderungsland ausgebeutet worden wären – nur wären sie da noch schlechter bezahlt worden als in Katar.

Dass es unter den dermaßen Ausgebeuteten keine Bürger Katars gibt, liegt schlicht daran, dass 85 Prozent der Einwohner Katars Ausländer sind. Deshalb kommt uns diese Gemengelage auch so seltsam vor, denn in der EU gibt es nirgendwo einen ähnlich hohen Anteil an ausländischen Arbeitskräften. Selbst im EU-Spitzenreiterland Luxemburg beträgt der Ausländeranteil nur etwas weniger als 50 Prozent. Man sollte das gelegentlich bei der bundesdeutschen Debatte über die erleichterte Vergabe der Staatsbürgerschaft berücksichtigen: Wer Einwanderer schnell einbürgert, hat einen geringen Ausländeranteil. Wer das nicht tut, bekommt viele Ausländer.

20.12.2019, Katar, Lusail: Bauarbeiter arbeiten am Lusail-Stadion, einem der Stadien der WM 2022. AP/dpa/Hassan Ammar

Die Kataris lassen auch keine Asylsuchenden oder Kriegsflüchtlinge ins Land. Das heißt jetzt nicht, dass es in Katar keine Iraner, Syrer oder Libanesen gibt, die vor ihrer Regierung oder einem Krieg geflohen sind. Es gibt sogar jede Menge davon, nur geben sie sich bei den Behörden nicht als solche zu erkennen. Da Katar deutlich macht, dass es Arbeitskräfte braucht, kommen sie als Arbeitskräfte und dürfen nicht nur arbeiten, sondern müssen es sogar. Wer also als Syrer aus einem libanesischen oder jordanischen Flüchtlingslager nach Deutschland flieht, der bekommt ein Asylverfahren und darf ein oder zwei Jahre lang nicht arbeiten. Danach kann er abgeschoben werden. Oder auch nicht. Das entscheidet das BAMF bzw. die Gerichte. Wer in der gleichen Lage nach Katar flieht, kann und muss sofort arbeiten und kann, wenn er die Arbeit verliert, abgeschoben werden. Oder auch nicht. Das entscheidet die Regierung.

Den arroganten Europäer heraushängen lassen

Man mag trefflich darüber streiten, ob es ein Syrer so in Deutschland oder Katar besser hat. Wer arbeiten kann, verdient Geld, das er an die Familie zu Hause schicken kann. Das wirkt wie selbstverdiente Entwicklungshilfe. Ganze Volkswirtschaften leben von diesen „remittences“, Indien zum Beispiel oder der Kosovo. Wer jahrelang tatenlos auf ein Asylverfahren warten muss, verdient nichts und kann auch nichts nach Hause schicken – es sei denn, er wird kriminell. Das Nach-Hause-Schicken von Geld ist überaus nützlich, hat aber auch eine Schattenseite: Die es verdienen, sind meistens mit der primitivsten Unterbringung einverstanden, Hauptsache, sie ist billig. Je mehr sie sparen, desto mehr können sie nach Hause schicken. Deshalb ist es nicht unbedingt die Schuld von Arbeitgebern, wenn ihre Arbeitskräfte miserabel untergebracht sind.

In Europa haben wir dieses Problem noch nicht. Wir sind ja solchen Ländern um Ellenlängen voraus mit sozialem Wohnungsbau, Mietbeihilfen und der Angewohnheit, bei der Ankunft größerer Flüchtlingswanderungen einfach Hotels auf Staatskosten in Unterkünfte zu verwandeln. Da können wir, wie Gianni Infantino sagen würde, uns kräftig selbst auf die Schultern klopfen und mal so richtig den arroganten Europäer heraushängen lassen. Das geht allerdings nur, wenn wir dabei zwei Aspekte unter den Teppich kehren.

Die EU geht mit anderen Mitteln vor, um Menschenleben zu riskieren

Erstens, dass unsere rigide Arbeitsmarktregulierung zu einem hohen Anteil an Saison- und Schwarzarbeitern führt, die natürlich auch entsprechend schlecht bezahlt werden. Das hält die die Lohnkosten niedrig, ist gut für die Wirtschaft und macht – wie wir seit Tönnies wissen – unsere Lebensmittel billiger, wenn auch nicht unbedingt gesünder. So können wir uns auch dann noch Fleischgerichte leisten, wenn wir aus ökologischen oder finanziellen Gründen eigentlich besser Vegetarier würden. Das unterscheidet sich nicht so sehr von den Einwohnern Katars, deren Wirtschaftsmodell auch auf billigen Löhnen und der Arbeit von Migranten beruht. Hier wie da tragen preiswerte und prekär beschäftigte Einwanderer zu niedrigen Lebenshaltungskosten bei.

Dieses Foto zeigt Migranten, die versuchen, das Mittelmeer auf einem Schlauchboot nach Europa zu überqueren, während sie von einem Schiff der libyschen Küstenwache in internationalen Gewässern abgefangen werden. Sea-Watch/AP/dpa/Fiona Alihosi

Und zweitens sollten wir sofort vergessen, dass viele derjenigen, die es schaffen, sich als Arbeitsimmigranten nach Katar durchzuschlagen, es nie schaffen würden, sich nach Europa durchzuschlagen, weil sie unterwegs von der türkischen Polizei oder der libyschen Küstenwache an der Weiterfahrt gehindert oder von griechischen Grenzschützern zurückgeschubst würden. Alle diese Länder erhalten dafür Geld aus der EU, auch wenn das Geld offiziell natürlich der „Erhöhung der Sicherheit“, der „Bekämpfung des Schlepperunwesens“ oder anderen hehren Zielen gewidmet ist. Tatsächlich aber sorgt dieses unser Geld dafür, dass die Beamten unappetitlicher Regime in unserem Interesse dafür sorgen, dass möglichst viele potentielle Arbeitsimmigranten dort bleiben, wo sie sind. Oder, falls sie sich trotzdem auf den Weg machen, auf dem Grund des Mittelmeers enden.

Polen und Ungarn: Herren (und Herrinnen) ihres Schicksals

Mit anderen Worten: Viele derjenigen, die in Katar Arbeitsunfällen zum Opfer fallen, hätten in der EU nie eine Chance, ihren Arbeitsplatz überhaupt zu erreichen, weil sie zuvor im Mittelmeer ertrinken würden. Macht uns das wirklich zu moralisch höherstehenden Wesen als der Emir?

Wer die Frage mit „Ja“ beantworten will, sollte zur Kenntnis nehmen, dass es unter uns Europäern auch solche gibt, die der Einwanderungspolitik Katars nacheifern. Paradoxerweise sind das ausgerechnet die am meisten islam- und araberfeindlichen Regierungen in der EU. Polen und Ungarn kämpfen seit Jahren mit dem demographischen Niedergang ihrer Bevölkerungen und haben die sozialen und finanziellen Folgen des demographischen Wandels durch gleichzeitige Rentenerhöhungen und Senkungen des Renteneintrittsalters noch zusätzlich verschärft.

Eine Berliner Ausländerbehörde imago

Daher locken sie seit Jahren Arbeitsimmigranten aus den gleichen Ländern wie Katar nach Polen, während sie gleichzeitig gegen Flüchtlinge aus arabischen und muslimischen Ländern Stimmung machen (was des Emirs Regierung in der Regel unterlässt). Um Missverständnisse zu vermeiden: Die araber- und islamfeindliche Propaganda ist natürlich hässlich und abstoßend, die Immigrationspolitik dagegen hat durchaus ihre Vorteile für die Migranten selbst.

Statt jahrelang auf eine endgültige Regelung der Ausländerbehörden warten zu müssen, können so Flüchtlinge aus aller Welt in Polen von Anfang an arbeiten und Geld an ihre Familien überweisen. Sie dürfen sich nur nicht Flüchtlinge nennen, müssen nicht jedermann beweisen, wie sehr sie gelitten haben, sondern können sich als Herren (und Herrinnen) ihres Schicksals fühlen. Seit kurzem scheint das auch die EU als Ganzes verstanden zu haben, denn die ukrainischen Kriegsflüchtlinge dürfen das alles seit Februar auch. Und siehe da, so trat die EU ein wenig in die Fußstapfen des ungeliebten Emirats.

Die Menschenrechte gelten für alle, oder doch nicht?

Natürlich wird niemand in Europa öffentlich herausposaunen, dass wir Leuten wie dem Emir und seinen Untertanen moralisch überlegen sind. Eine solche Haltung ist seit der Entkolonialisierung auch in Europa aus der Mode gekommen. Wir Europäer sind allenfalls technologisch und wissenschaftlich dem Rest der Welt voraus, obwohl die USA und China immer öfter dafür sorgen, Zweifel an dieser Überzeugung aufkommen zu lassen.

Man kann nicht ernsthaft von der ganzen Welt fordern, sie möge doch bitte, um unseren strengen Maßstäben Genüge zu tun, eine genauso umfangreiche und gleichzeitig überforderte Bürokratie oder einen mit Schulden finanzierten Wohlfahrtsstaat wie Deutschland aufbauen. Deshalb verstecken wir das, was Infantino Arroganz nennt, hinter der Behauptung, die Menschenrechte seien universell und deshalb von allen einzuhalten, auch, wenn andere Länder sich das vielleicht gar nicht leisten wollen oder können.

04.11.2022, China, Peking: Xi Jinping (r), Präsident von China, empfängt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der Osthalle der Großen Halle des Volkes. dpa Pool/dpa/Kay Nietfeld

Zuletzt hat das Bundeskanzler Olaf Scholz an die Adresse Chinas gesagt, um sich gegen den Vorwurf zu wehren, er mische sich mit der Kritik an der Ausrottung der Uiguren (er nannte das „Menschenrechtsverletzungen in der Provinz Xinjiang“) in Chinas innere Angelegenheiten. Natürlich ist die Ausrottung ganzer Völker keine innere Angelegenheit Chinas. Aber was ist mit Scholz‘ Ansicht, die Menschenrechte seien universell? Das gleiche sagen seit Jahrzehnten praktisch alle Menschenrechtler und Menschenrechtsorganisationen, einschließlich der UN. Obwohl die es eigentlich besser wissen sollte.

Die Todesstrafe wird immer noch in 55 von 180 Ländern verhängt

Scholz Satz kann als Behauptung oder als Forderung gemeint sein. Was Ersteres angeht, steht sie in einem gewissen Widerspruch zu den Tatsachen. „Die Menschenrechte“ gibt es nämlich gar nicht. In Europa haben wir die Menschenrechtskonvention des Europarats und die – mit ihr weitgehend übereinstimmende – Grundrechtscharta der EU. Aber die gelten anderswo auf der Welt nicht.

In Amerika gibt es die Interamerikanische Menschenrechtskonvention, die aber die USA gar nicht ratifiziert haben. In Afrika gibt es eine Konvention über „Menschen- und Völkerrechte“. Die meisten der europäischen sozialen Menschenrechte sind darin ebenso wenig enthalten wie die in jüngster Zeit so prominent gewordenen Rechte für sexuelle Minderheiten. Für die ganze Welt gibt es den Internationalen Pakt über Bürgerrechte, nur das UN-Gericht, vor dem man die einklagen kann, gibt es dafür nicht.

Selbst ein so fundamentales Recht wie das Recht auf politisches Asyl gilt nur in einem Teil der Welt. Die dazugehörige Genfer Flüchtlingskonvention hat die Türkei nur teilweise, viele arabische Länder und Israel haben sie gar nicht ratifiziert. Selbst das fundamentalste Menschenrecht, „das Recht auf Leben“, wird überall auf der Welt ständig anders interpretiert: mal als das Recht auf Leben von der Geburt bis zum natürlichen Tod, mal als das Recht, überhaupt geboren zu werden (also von der Zeugung bis zum natürlichen Tod). In manchen Ländern muss der Tod auch nicht unbedingt natürlich sein – die Todesstrafe wird immer noch in 55 von 180 Ländern verhängt und in manchen davon auch ausgeführt. Auch wann genau das Leben beginnt und endet, ist unterschiedlich geregelt.

Die Paradoxie der Strafverfolgung in armen afrikanischen Ländern

Aber auch als Forderung ist Scholz Satz problematisch. In Europa kennen wir die Menschenrechte in kodifizierter, einklagbarer Form erst seit dem zweiten Weltkrieg – seit es einen modernen Wohlfahrtsstaat gibt, der Wohlstand umverteilen kann, zum Beispiel von allen Steuerzahlern auf die Opfer von Gewalttaten, Terroranschlägen, auf Kriegsversehrte und Verfolgte, denen die Gerichte Entschädigungszahlungen zuerkennen.

Ist der Staat schwach, bezahlt seine Polizisten nicht und hat nicht viel, was er umverteilen kann, kann er Menschenrechte nicht achten und ihre Verletzung nicht verfolgen, weil ihm sonst die Polizisten davonlaufen. In vielen Gegenden Afrikas enden Kriege in der Regel damit, dass Rebellen, die zuvor gemordet, geplündert und vergewaltigt haben, in eine gemeinsame Armee mit ihren früheren Feinden integriert werden. Oft gehen sie dabei straffrei aus, denn andernfalls hätten sie keinen Grund, die Waffen niederzulegen und mit dem Plündern, Morden und Vergewaltigen aufzuhören.

Und da die Soldaten dieser Armee vor dem Waffenstillstand auch keine Engel waren, ist das Ergebnis solcher Friedensschlüsse, dass die Mörder straffrei bleiben und dafür Frieden herrscht. Westliche Menschenrechtsorganisationen gefällt das nicht, sie kämpfen gegen diese „Straflosigkeit“, aber wenn ihnen beim Versuch, die Bösen zur Verantwortung zu ziehen, dann die eine oder andere Rebellenarmee in den Dschungel entwischt und dort weiter kämpft, mordet, plündert und vergewaltigt, finden sie das auch nicht gut.

An der polnisch-belarussischen Grenze wird straffrei gefoltert

Menschenrechte sind an sich eine gute und angenehme Innovationen auf dieser Welt, aber nicht jeder kann sie sich leisten. Wir in Europa können das erst seit kurzem. Die Anklagepunkte gegen den Emir bezüglich Frauen- und Minderheitenrechte galten noch vor wenigen Jahrzehnten auch für Deutschland: In den fünfziger Jahren brauchten verheiratete Frauen die Zustimmung des Ehemanns zur Eröffnung eines Bankkontos und Hotels, die an unverheiratete Paare Zimmer vermieteten, machten sich der Kuppelei schuldig. Das strafrechtliche Verbot der Homosexualität wurde in der Bundesrepublik erst 1994 abgeschafft.

So ist es übrigens meistens mit dem Vorwurf, andere Länder hielten sich nicht an „universelle Menschenrechte“: Eigentlich wirft man ihnen damit vor, noch nicht ganz so fortschrittlich zu sein, wie man selbst zu sein glaubt. Wobei das Fortschritts-Argument sehr zweifelhaft ist. Wie schnell liberale, fortschrittliche Demokratien die Menschenrechte wieder über Bord werfen, wenn sie ihre Handlungsfreiheit einengen, wissen wir spätestens seit Guantanamo.

01.09.2021, Polen, Usnarz Gorny: Migranten werden von schwer bewaffneten polnischen Sichherheitskräften an der Grenze zu Belarus umstellt. AP/dpa/Czarek Sokolowski

Das Recht, nur aufgrund eines Gerichtsurteils seiner Freiheit beraubt werden zu können und nicht gefoltert zu werden, gilt nicht einmal in dem Bereich, den wir gerne die westliche Welt nennen. Während ich das schreibe, werden an der kroatisch-bosnischen Grenze, zwischen Serbien und Ungarn und im Urwald von Białowieża an der polnisch-weißrussischen Grenze Menschen gefoltert und terrorisiert – ohne Gerichtsurteil, manchmal sogar entgegen eines ausdrücklichen Gerichtsurteils.

Nach den Anschlägen auf das World-Trade-Center begann die CIA mit Folterprogrammen, die zur Vermeidung juristischer Probleme alle außerhalb der USA stattfanden – in arabischen Staaten, in Polen und Rumänien. Auch das bedeckt seither ein Mantel des Schweigens und der Straflosigkeit, obwohl letztere zur Aufrechterhaltung des Friedens in den USA, Polen, Rumänien, dem Irak und Afghanistan beileibe nicht erforderlich ist. Was manche afrikanischen und lateinamerikanischen Staaten notgedrungen um des lieben Friedens willen tun, nämlich Verbrecher straflos davonkommen lassen, tun wir, weil es so bequemer ist.

Katar gehörte mal zum Nato-Wertebündnis

Ach ja, es gibt da so vieles, was Gianni Infantino in seine Tirade hätte aufnehmen können und was vielleicht sogar einige Menschen nachdenklich gemacht hätte, wäre Infantino nicht Infantino. Er hätte sagen können, dass Katar zurzeit und im Gegensatz zu den USA, Russland, China, Großbritannien, und Frankreich in letzter Zeit kein einziges Land überfallen, bombardiert oder mit Überfall und Bombardierung bedroht hat. Hat er aber nicht. Und das ist gut so. Sonst wäre ihm vielleicht der Kaviar im Hals stecken geblieben.

So friedlich ist das kleine Katar nämlich auch nicht. Alle in Europa, die in diesen aufregenden Zeiten so gerne betonen, dass die Nato ja nur ein Verteidigungsbündnis sei, das noch nie jemanden überfallen oder bombardiert hat, verschweigen dabei, dass es Nato-Mitgliedsländer waren, die 2011 Libyen bombardierten. Bis auf einige wenige Ausnahmen hatten sie keine Bodentruppen in dem Land, weshalb niemand in Europa das so recht als „Krieg“ gelten lassen möchte.

Weniger bekannt, aber durchaus gut dokumentiert ist dagegen, dass das, was westliche Bodentruppen in Libyen damals erreichen sollten, nämlich die Truppen Muhammar Al-Ghadafis zurückdrängen und den Nato-Kampfjets die Ziele kennzeichnen, damals von Spezialtruppen aus Katar ausgeführt wurde. Wenn die Nato also wirklich eine Werteallianz ist, dann gehörte Katar damals dazu. Was ist seither geschehen, dass sich unsere und des Emirs Wertewelt so voneinander entfernt haben, dass wir ihm jetzt zwar gerne umweltfeindliches und klimaschädliches Erdgas abkaufen, aber ansonsten nichts mehr von ihm wissen wollen?

