Der blutige Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern in Gaza hat sich auch am Donnerstag unvermindert fortgesetzt. Wieder wurden von der radikal-islamistischen Palästinenserorganisation Hamas unzählige Raketen Richtung Israel abgefeuert. Das israelische Militär wiederum setzte am Donnerstag seine massiven Angriffe auf das Küstengebiet fort. Einem Armeesprecher zufolge wurden in Israel bislang sieben Menschen durch Beschuss getötet. Im Gazastreifen starben nach Angaben des Gesundheitsministeriums 83 Menschen seit der Eskalation der Gewalt.