Xi in Usbekistan eingetroffen - Treffen mit Putin geplant Wegen der Corona-Pandemie war Chinas Präsident Xi Jinping lange nicht mehr im Ausland. Jetzt steht sein erster Staatsbesuch auf dem Plan - und ein Treffen mi... dpa

Chinas Staatspräsident Xi Jinping bei seiner Ankunft in Usbekistan. Ju Peng/XinHua/dpa

Samarkand -Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping ist zum Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) in der usbekischen Stadt Samarkand eingetroffen. Der usbekische Präsident Shavkat Mirziyoyev begrüßte ihn am Mittwochabend am Flughafen mit einer Willkommenszeremonie.