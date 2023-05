Zahl der Anträge auf Unterhaltsvorschuss leicht gestiegen

Die Zahl der Anträge auf Unterhaltsvorschuss in Berlin ist 2022 leicht gestiegen. Bei den Jugendämtern gingen 18.752 Neuanträge ein, rund drei Prozent mehr a...

Berlin -Die Zahl der Anträge auf Unterhaltsvorschuss in Berlin ist 2022 leicht gestiegen. Bei den Jugendämtern gingen 18.752 Neuanträge ein, rund drei Prozent mehr als im Jahr davor, wie die Senatskanzlei am Dienstag mitteilte. Insgesamt wurden 8026 Neuanträge bewilligt, wie aus dem Jahresbericht 2022 zum Unterhaltsvorschuss hervorgeht, den Bildungs- und Familiensenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) am Dienstag dem Senat vorlegte.

Unterhaltsvorschuss wird gezahlt, wenn nach einer Scheidung oder Trennung der alleinerziehende Elternteil kein Geld vom unterhaltspflichtigen Elternteil erhält. Zum 31. Dezember vergangenen Jahres bezogen berlinweit 48.688 Kinder und Jugendliche solche Leistungen.