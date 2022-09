Zahl der Corona-Fälle deutlich über Vorjahresniveau Im bisherigen Verlauf des Jahres sind in Brandenburg bereits mehr als drei Mal so viele Menschen an Corona erkrankt wie im gesamten Vorjahr. Dem Landesamt fü... dpa

Potsdam -Im bisherigen Verlauf des Jahres sind in Brandenburg bereits mehr als drei Mal so viele Menschen an Corona erkrankt wie im gesamten Vorjahr. Dem Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) seien über die Meldesoftware bis Mitte August rund 647.000 Sars-CoV-2-Fälle übermittelt worden, etwa 448.000 mehr als 2021, teilte das Gesundheitsministerium in Potsdam auf eine Anfrage aus der AfD-Landtagsfraktion mit.