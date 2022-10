Zahl der Corona-Patienten in Krankenhäusern steigt weiter Die Zahl der Covid-Patienten in Krankenhäusern in Brandenburg nimmt weiter zu und nähert sich einer kritischen Marke. 961 Menschen werden derzeit mit einer C... dpa

Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. bild Julian Stratenschulte/dpa/Symbol

Potsdam -Die Zahl der Covid-Patienten in Krankenhäusern in Brandenburg nimmt weiter zu und nähert sich einer kritischen Marke. 961 Menschen werden derzeit mit einer Covid-19-Erkrankung stationär behandelt, wie das Ministerium am Mittwoch mitteilte. Der kritische Schwellenwert liegt bei 1000. Die Zahl der Covid-19-Behandlungsfälle steigt seit einiger Zeit, am Dienstag hatte sie bei 901 gelegen. Die Situation in den Krankenhäusern wird laut Gesundheitsministerium dadurch zunehmend angespannter, aber auch wegen Personalausfällen.