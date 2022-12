Zahl der Covid-19 Patienten in Kliniken weiterhin hoch Die Zahl der Covid-19-Patienten in den Brandenburger Krankenhäusern ist weiterhin sehr hoch. Aktuell werden 829 dieser Patienten stationär in Kliniken behand... dpa

Potsdam -Die Zahl der Covid-19-Patienten in den Brandenburger Krankenhäusern ist weiterhin sehr hoch. Aktuell werden 829 dieser Patienten stationär in Kliniken behandelt, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte. Vor einer Woche waren es 840 Covid-19-Patienten. Die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz lag mit knapp 19 weiter deutlich im roten Bereich. Dieser Wert gibt an, wie viele Patienten mit einer Corona-Infektion pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche in Kliniken registriert wurden.