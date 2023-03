Zahl der Geflüchteten stagniert: Unterbringung problematisch Die Zahl der Ukraine-Flüchtlinge in Berlin stagniert. Doch die Unterbringung der Menschen bleibt problematisch. Knapp 99 Prozent aller Aufnahmeeinrichtungen ... dpa

Katja Kipping (Die Linke), Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales in Berlin, spricht beim außerordentlichen Landesparteitag ihrer Partei. Paul Zinken/dpa/Archivbild

Berlin -Mehr als ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs kommen noch mindestens rund 300 Flüchtlinge aus der Ukraine täglich in Berlin an. Das teilte Sozial- und Integrationssenatorin Katja Kipping (Linke) am Dienstag in Berlin mit. Damit setze sich die leicht rückläufige Tendenz fort.