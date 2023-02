Zahl der Grundsteuererklärungen zieht nach Fristende an Erst ging es nur im Schneckentempo voran. Dann ist am Dienstag die Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärung abgelaufen. Seitdem sind allerdings noch Tausend... dpa

Berlin -Nach Ablaufen der Frist am Dienstag sind bei den Berliner Finanzämtern noch fast 80.000 Grundsteuererklärungen eingegangen. Der Berliner Steuerverwaltung liegen inzwischen 731.570 Erklärungen (Stand Donnerstag) vor, knapp 85 Prozent der Steuerpflichtigen haben damit inzwischen reagiert, sagte ein Sprecher der Finanzverwaltung der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Mit Fristende am letzten Januartag waren es rund 653.270 (75,7 Prozent).