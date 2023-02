Zahl der Wohngeldanträge hat sich im Januar verdoppelt Die Zahl der Anträge auf Wohngeld ist in Berlin erwartungsgemäß deutlich gestiegen. In den ersten vier Wochen seit Inkrafttreten des neuen Wohngeld-Plus-Gese... dpa

Berlin -Die Zahl der Anträge auf Wohngeld ist in Berlin erwartungsgemäß deutlich gestiegen. In den ersten vier Wochen seit Inkrafttreten des neuen Wohngeld-Plus-Gesetzes sind bei den Wohngeldstellen der Bezirke 14.209 Anträge eingegangen, davon 4677 online. Das teilte die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen am Mittwoch unter Berufung auf den aktuellen Wohngeldreport mit. Im Vergleich zum Januar des Vorjahres habe sich Zahl der Anträge damit mehr als verdoppelt.