Zahlreiche Arztpraxen bleiben am Mittwoch geschlossen

ARCHIV - Stethoskope hängen im Behandlungszimmer einer Hausarztpraxis. d/dpa/Symbolbild Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbil

Berlin -In Berlin bleiben am Mittwoch viele Arztpraxen zu. Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) der Hauptstadt hat zu einem Protesttag gegen Pläne des Bundes für neue Vergütungsregeln aufgerufen. Sie bietet an diesem Tag eine Fortbildungsveranstaltung zu dem Thema an und rechnet mit rund 2000 Teilnehmern aus dem Kreis der Berliner KV-Mitglieder.