Zahlreiche Schulen werden saniert: Bereits 22 Bewilligungen

Potsdam -An zahlreichen Schulen in Brandenburg können in diesem Jahr grundlegende Sanierungen von Gebäuden oder Sporthallen in Angriff genommen werden. Im vergangenen Jahr seien bereits 22 Schulbau-Projekte im ganzen Land mit einer Fördersumme von knapp 12 Millionen Euro bewilligt worden, teilte das Bildungsministerium am Montag mit. Hinzu kämen die Eigenanteile der Schulträger mit einer Gesamtsumme von 9,3 Millionen Euro, sagte ein Sprecher. Die Träger müssen jeweils etwa die Hälfte der Investitionen übernehmen.