ZdK-Präsidentin kontert Vatikan bei deutschen Reformen Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken übt scharfe Kritik am Widerstand des Vatikans gegen Reformbemühungen in Deutschland. „Es gibt offensichtlich im V... dpa

ARCHIV - Irme Stetter-Karp, Präsidentin des Synodalen Weges. Sebastian Gollnow/dpa

Berlin -Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken übt scharfe Kritik am Widerstand des Vatikans gegen Reformbemühungen in Deutschland. „Es gibt offensichtlich im Vatikan und in Deutschland unterschiedlich intensive Erkenntnisse darüber, wie sehr der Missbrauchsskandal einen Synodalen Weg aus der Krise verlangt“, sagte die ZdK-Präsidentin Irme Stetter-Karp bei der Vollversammlung der Laienorganisation am Freitag in Berlin.