Zehntausende bei Demo gegen Regierung in Prag Die Demonstration stand unter dem Motto: „Die Tschechische Republik an erster Stelle“. Gefordert wurde auch ein Ende der Unterstützung der Ukraine. dpa

Prag -In Tschechien haben Demonstranten am Nationalfeiertag den Rücktritt der liberalkonservativen Regierung gefordert. Auf dem zentralen Wenzelsplatz in Prag versammelten sich nach Einschätzung der Polizei mehrere Zehntausend Menschen.