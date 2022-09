Zehntausende bei Klimastreik von Fridays For Future Fridays For Future hatte zum weltweiten Klimastreik gerufen - Zehntausende Menschen gingen deshalb in deutschen Städten auf die Straße. Geplant waren Protest... dpa

Die Klimaschutzbewegung Fridays For Future hat für diesen Freitag zu einem weltweiten Klimastreik aufgerufen - hier die Demo in Köln. Marius Becker/dpa

Berlin -In zahlreichen Städten Deutschlands haben am Freitag insgesamt mehrere Zehntausend Menschen für mehr Klimaschutz demonstriert. Die überwiegend jungen Demonstranten folgten einem Aufruf der Bewegung Fridays For Future zu einem weltweiten „Klimastreik“.