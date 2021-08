Es klingt wie der Anfang eines Witzes: Julian Reichelt, Heiko Maas und Vitali Klitschko sitzen an einem Tisch. Der Chefredakteur der Bild-Zeitung, der deutsche Außenminister und der ehemalige Boxprofi und heutige Bürgermeister von Kiew. Was könnten die drei wohl bereden? Romane vielleicht oder den neuesten Promiklatsch? Vielleicht geht es aber auch nur um Fußball. Das soll es ja geben.

Auf jeden Fall saßen die drei so – ganz ohne Witz – erst kürzlich in einem Nobelrestaurant in Berlin. Prominent platziert und für jeden sichtbar. Der Bild-Zeitungschef mit seiner rechten Hand, Paul Ronzheimer, die Politiker mit einer Schar an Leibwächtern. Die Gäste guckten. Die Leibwächter schienen gelangweilt.