Zerstörte Träume: Ein Jahr Taliban-Herrschaft Bilder von chaotischen Szenen am Flughafen Kabul gingen im August 2021 um die Welt. Nach zwei Jahrzehnten des bewaffneten Widerstands sind die Taliban wieder... Arne Bänsch und Nabila Lalee dpa

ARCHIV - Ein Taliban-Kämpfer sitzt in Kabul mit einem Maschinengewehr auf der Ladefläche eines Fahrzeugs. -/AP/dpa

Kabul -Als die afghanische Hauptstadt Kabul vor einem Jahr in die Hände der Taliban fiel, war die junge Richterin Amina auf dem Weg in Richtung Provinz. „Wir sahen, wie sich die Fahrzeuge der Taliban in Richtung Kabul bewegten. Meine Familie war sehr besorgt.“