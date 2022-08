Zeugen sagen im Prozess zu rechtsextremen Anschlägen aus Angezündete Autos, Drohungen, an Hauswände geschmierte Parolen oder Aufkleber: Eine rechtsextreme Anschlagsserie hat in Berlin-Neukölln für Angst gesorgt. Nu... dpa

Berlin -Im Prozess zu den rechtsextremen Anschlägen in Berlin-Neukölln ist das Amtsgericht Tiergarten in die Beweisaufnahme eingestiegen. Am Mittwoch wurden erste Zeugen vernommen zu dem angeklagten Komplex zu Aufklebern und Zetteln sowie aufgesprühten Parolen mit rechtsextremistischen Inhalten im Jahr 2017. Ein Polizeibeamter, der damals nach einem anonymen Hinweis auf das Geschehen im Einsatz war, gab an, sich nur schwach zu erinnern. „Das ist fünf Jahre her. Wir haben so viele Einsätze am Tag, dass es mir heute schwer fällt, Einzelheiten zu nennen“, sagte der Polizist. Er gab an, einen der drei Angeklagten bei einer Klebeaktion als Verdächtigen angetroffen zu haben.