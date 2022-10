Zeugen sagen zu Brandanschlägen in Neukölln vor Gericht aus Drohungen, Hass-Parolen, Brandanschläge. Jahrelang kam es in Neukölln zu solchen Attacken, ohne dass die Täter gefasst wurden. Inzwischen stehen Verdächtige ... dpa

ARCHIV - Eine Statue der Justitia hält eine Waage und ein Schwert in der Hand. Arne Dedert/dpa/Symbolbild

Berlin -Nach Brandanschlägen auf ihre Autos haben deren Besitzer im Prozess zu einer Serie rechtsextremer Straftaten in Berlin-Neukölln ausgesagt. Beide beschrieben, dass sie seitdem vorsichtiger und wachsamer seien. „Ich hätte mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können, dass rechte Kräfte so vorgehen“, sagte der Buchhändler Heinz Jürgen Ostermann (66) am Montag vor dem Amtsgericht Tiergarten. Der Linke-Politiker Ferat Kocak berichtete, er leide bis heute unter Angstzuständen und Schlafstörungen. „Der Anschlag ist immer präsent“, sagte Kocak. Der 43-Jährige ist auch Nebenkläger in dem Verfahren vor dem Amtsgericht Tiergarten.