Zivilcourage-Preis für Initiative „Hufeisern gegen Rechts“ Die Berliner Bürgerinitiative „Hufeisern gegen Rechts“ erhält den Preis für Zivilcourage des Förderkreises „Denkmal für die ermordeten Juden Europas“ in Berl... dpa

Berlin -Die Berliner Bürgerinitiative „Hufeisern gegen Rechts“ erhält den Preis für Zivilcourage des Förderkreises „Denkmal für die ermordeten Juden Europas“ in Berlin. Das teilte die Vorsitzende des Förderkreises, Lea Rosh, am Dienstag in Berlin mit. Die Initiative engagiert sich in der sogenannten Hufeisensiedlung im Stadtteil Britz seit mehr als zehn Jahren gegen Angriffe von Rechts, gegen Antisemitismus, Rechtsradikalismus und Rassismus. Der Preis ist mit 2000 Euro dotiert.