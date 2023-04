Zivilprozess wegen Vergewaltigungsvorwurf startet ohne Trump Die Vorwürfe gegen Donald Trump sind strafrechtlich verjährt, trotzdem landen sie nun vor Gericht. Eine Frau wirft dem ehemaligen US-Präsidenten vor, sie vor... dpa

ARCHIV - Der Zivilprozess wegen eines Vergewaltigungsvorwurfs gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump hat begonnen. Sue Ogrocki/AP/dpa

New York -Ein Zivilprozess wegen eines Vergewaltigungsvorwurfs gegen Donald Trump hat ohne Beisein des früheren US-Präsidenten begonnen. Ein Sprecher bestätigte der Deutschen Presse-Agentur nach dem offiziell angesetzten Beginn des Verfahrens, dass Trump sich nicht im Gerichtsgebäude in New York aufhalte.