Zoff im Kreml-TV: Wladimir Solowjow klagt über Antisemitismus

Als Sprecherin des russischen Außenministeriums ist Maria Sacharowa heftige Kritik eigentlich gewohnt. Doch diesen Angriff aus den eigenen Reihen hat sie nicht erwartet: Jewgeni Satanowski, Nahost-Experte und gern gesehener Talkshow-Gast bei Putins Chefpropagandist Wladimir Solowjow, beschimpfte sie im Interview mit einem israelischen Journalisten seelenruhig als eine „trinkfeste Schlampe“.



Der 64-Jährige weiter: „Sie mag die Juden nicht, Israel kann sie erst recht nicht leiden, und das versteckt sie auch nicht wirklich.“ Den stellvertretenden russischen Außenminister Michail Bogdanow nannte er außerdem einen korrupten Alkoholiker.

Robuster Sprachgebrauch: Satanowski verweist auf Zeit als Stahlarbeiter

Der Hintergrund: Nach dem jüngsten Terrorangriff der Hamas gegen Israel war Sacharowa immer wieder mit israelfeindlichen Statements aufgefallen. So übernahm sie in einem Interview mit dem Radiosender Sputnik die Hamas-Falschmeldung, eine israelische Rakete hätte das Al-Ahli-Krankenhaus in Gaza getroffen, und warf Israel die „Entmenschlichung“ von Zivilisten in Gaza vor.



Michail Bogdanow, Stellvertreter des russischen Außenministers Sergej Lawrow, rief Israel wiederum kurz nach dem Angriff der Hamas zu einem „Waffenstillstand“ auf – womit er den Zorn des pro-israelisch eingestellten Jewgeni Satanowski auf sich zog.

Maria Sacharowa ist nicht nur Sprecherin des russischen Außenministeriums, sondern auch eine prominente Medienfigur. Hier spricht sie auf dem Wirtschaftsgipfel im fernöstlichen Primorski Krai. Russian Look/Imago

Satanowskis Verbalattacke gegen Sacharowa und Bogdanow hatte auch Folgen für seinen Talkmaster Wladimir Solowjow. Denn Solowjow inszeniert sich immer wieder als leidenschaftlicher russischer Patriot – beispielsweise durch den Aufruf, Deutschland für Waffenlieferungen an die Ukraine militärisch abzustrafen.



Und so zog Solowjow die naheliegende Konsequenz: Er kündigte die Zusammenarbeit mit Satanowski auf. Der entschuldigte wiederum seine Schimpftirade mit dem Hinweis, er habe zu Sowjetzeiten in einem Stahlwerk gearbeitet und sich dort einen robusteren Sprachgebrauch angewöhnt.

Solowjow unter Beschuss: Jetzt attackiert ihn Alexander Dugin

Doch dass Solowjow jetzt Sanatowski ausgeladen hat, ist für Russlands extreme Rechte nicht genug. Am Dienstag wurde Solowjow in seiner TV-Show „Vollkontakt“ cholerisch: Er beschwerte sich über den Vorwurf, sein Fernsehprogramm sei „ethnisch unausgewogen“.

Diesen Vorwurf hatte zuvor Putins ehemaliger Berater Sergej Markow erhoben. Er sagte dem kremltreuen Portal Eurasia Daily: „Vor allem die Vertreter zweier großer Diasporas (gemeint sind Juden und Armenier, Anm. d. Red.) diskutieren, wie die Politik Großrusslands aussehen soll. Das ist lächerlich und unangebracht. Es wird mehr Skandale geben, weil sich Russlands Beziehungen mit Israel und Armenien verschlechtern. Viele von Solowjows Experten schaffen es nicht, die richtige Balance zwischen Russland und ihrer ethnischen Identität zu finden.“

Alexander Dugin, einer der prominentesten Ideologen der russischen extremen Rechten, ging gegenüber dem News-Portal noch weiter: Er wies auf Solowjows und Satanowskis jüdische Wurzeln hin und sprach von dem angeblich „großen Einfluss“, den Juden in der russischen Politik spielen würden. Er griff außerdem den judenfeindlichen Gemeinplatz der „Doppelloyalität“ auf.

Alexander Dugin ist einer der prominentesten Ideologen der extremen Rechten in Russland. Hier ist er beim Begräbnis seiner Tochter zu sehen, die einem Anschlag durch eine Autobombe zum Opfer fiel. Vyacheslav Prokofyev/TASS PUBLICATION

Dugin sagte: „Die Spaltung zwischen den Juden, die treu zu Putin und der speziellen Militäroperation stehen (als „spezielle Militäroperation“ wird in Russland der Angriffskrieg gegen die Ukraine bezeichnet, Anm. d. Red.), war nach der Eskalation im Gaza-Streifen unvermeidlich.“ Solowjow habe sich „trotz seines leidenschaftlichen Judentums“ für Russland entschieden, so Dugin, Satanowskis Wahl sei dagegen auf seine „israelische Heimat“ gefallen. Es sei an der Zeit, dass Satanowski nach Israel „zurückgeht“, sagte Dugin weiter.

Solowjows Antwort: Eine Warnung vor dem „Vierten Reich“

Diese Vorwürfe konnte Solowjow nicht auf sich sitzen lassen. Er warf Markow daraufhin vor, eine „ethnische Säuberung“ durchführen zu wollen. Solowjow äußerte außerdem sein Erstaunen darüber, dass „dieser Drecksack es irgendwann einmal in die Staatsduma geschafft hat“ und fragte, ob Markow nicht mal im Stammbaum des russischen Außenministers Sergej Lawrow herumwühlen wolle. Pikant: Sergej Lawrow hat armenische Wurzeln.



Doch damit war Solowjows Wutanfall noch nicht vorbei. Er wollte wissen, was Dugin, Markow und andere ethnonationalistische Rechte von Adolf Hitler unterscheide. „Das alte Gespenst des Antisemitismus taucht wieder auf“, sagte Solowjow – „das Gespenst des Vierten Reichs.“