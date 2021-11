Das lief am Donnerstag völlig aus dem Ruder. Eigentlich wollten die Grünen am Nachmittag in der Veranstaltungshalle am Westhafen ihre digitale Mitgliederbefragung über den Koalitionsvertrag starten. Dazu sollten auch die Namen der künftigen Ministerinnen und Minister bekanntgegeben werden. Doch stattdessen tobte hinter den Kulissen ein Machtkampf zwischen Realos und Fundis – der Zeitpunkt dafür hätte nicht schlechter gewählt sein können.

Der Bund-Länder-Gipfel der Grünen war als Online-Veranstaltung geplant, deshalb saßen nur wenige Menschen in der großen Halle, in der 24 Stunden zuvor von den Ampelparteien der Koalitionsvertrag vorgestellt worden war. Beifall war daher nur spärlich zu hören, als Robert Habeck mit seiner Rede anfing. Doch nicht nur deshalb hatte das Ganze etwas Verzweifeltes. Habeck griff die Stimmung auf, redete davon, dass nur wenig Euphorie in diesen Tagen zu merken sei. Das, so Habeck, sei der Corona-Krise geschuldet, die sich immer mehr zuspitzt. Er spricht von dem Expertengremium, das die neue Regierung einrichten wird und dass es menschlicher Bequemlichkeit geschuldet sei, dass man in diese eigentlich vermeidbare Situation gerutscht sei. Am Abend wird er das noch mal bei Maybrit Illner in der Talkshow wiederholen und dabei wenig überzeugend klingen. Die anderen wollen nämlich lieber wissen, was die Ampel an konkreten Corona-Maßnahmen zu bieten hat.

Jetzt am Nachmittag kriegt er damit aber noch die Kurve zum Koalitionsvertrag und den Themen der Zukunft, denen der sich annehme. Man wolle „Muster aufbauen für eine Politik der Zukunft“. Der Vertrag, so räumt er ein, sei kein grünes Wahlprogramm, sondern die Handlungsanweisung für eine neue Regierung, die aus drei Parteien bestehe. Man habe bei den Ressortverteilungen „eine etwas andere Sondierung erkämpft“, gibt er zu. Alle hatten damit gerechnet, dass die Grünen das für die Klimapolitik wichtige Verkehrsressort bekommen, doch das ist ausgerechnet an die FDP gegangen. Die Themen Umwelt, Wirtschaft, Klima und Landwirtschaft zu gestalten, die sonst immer gegeneinander gearbeitet hätten, sei auch eine Chance, sagt Habeck. Er spricht von den Ressorts als einem „Kleeblatt“ und dass das Auswärtige Amt dazu die Blüte sei. Man könnte jetzt über diese buchstäblich blumige Sprache lästern, doch Habecks Rede hat etwas Verzweifeltes, das aufhorchen lässt. Er selbst hat den anstrengenden Wahlkampf angesprochen und dass es danach gleich mit den Verhandlungen weitergegangen sei. „Es wäre ganz gut, mal wieder atmen zu können“, sagt Habeck.

Doch die Grünen machen es sich selbst schwer. Während der künftige Superminister und Vizekanzler um die Zustimmung der Mitglieder wirbt, gibt es in den Hinterzimmern ein Hauen und Stechen um die Posten. Es geht darum, dass Cem Özdemir, der sein Direktmandat in Baden-Württemberg furios gewonnen hat, ebenfalls ins Kabinett soll. Die Personalie ist bereits länger virulent. Als Özdemir nicht ins Sondierungsteam berufen wurde, sorgte das bereits für Aufsehen.

Der 55-Jährige ist nicht unumstritten in seiner Partei. Man kann auch sagen, dass viele ihn nicht leiden können. Das rührt zum Teil noch aus der Zeit, als er mit der Fundi-Frau Susanne Peter an der Spitze der Partei stand. Die Zusammenarbeit klappte überhaupt nicht, was vielfach Özdemir angelastet wurde. In der Öffentlichkeit ist er aber sehr beliebt, was nicht zuletzt sein Wahlergebnis zeigte: Fast 40 Prozent stimmten für ihn. Und: Er hat türkische Wurzeln, wäre also der erste Minister mit entsprechendem Migrationshintergrund. Kann man auf so einen verzichten, wenn man ein erfolgreiches und diverses grünes Führungsteam aufstellen will?

Es ist ein absolutes Rätsel, warum die Grünen es zulassen, dass der Konflikt in letzter Sekunde eskaliert. Am Abend fliegt ein maximal frustrierter Anton Hofreiter aus dem Kabinett: Özdemir soll nun Landwirtschaftsminister werden. Weil damit aber ein Fundi zugunsten eines Realos zurückstecken muss, passt die ganze Rechnung der Grünen nicht mehr. Auch die Realo-Frau Katrin Göring-Eckardt fliegt aus dem Tableau, statt ihrer wird nun Anne Spiegel aus dem Kabinett von Malu Dreyer Bundesfamilienministerin. Göring-Eckardt soll zum Trost Vizepräsidentin des Bundestages werden. Den Job hat noch Claudia Roth, die dafür Staatsministerin für Kultur wird. Steffi Lemke übernimmt das Umweltministerium. Mal sehen, wie die Ministerinnen und Minister in den Tritt kommen. Klar ist aber jetzt schon: Für die Grünen kann es nur besser werden.