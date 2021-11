Berlin - Die absurdeste Szene des Klimagipfels in Glasgow kam schon vor seinem Beginn zustande. Es war in Rom beim G20-Treffen. In einer Reihe standen die Regierungschefs am Sonntagmorgen mit dem Rücken zum berühmten Trevi-Brunnen und warfen Münzen ins Wasser, bevor sie abreisten, um sich am nächsten Tag zum Klimagipfel in Glasgow wieder zu treffen. Das Touristenritual soll Glück bringen. Aber jetzt wirkte es unglücklich. Als ob uns nur noch Glück bei der Klimaerwärmung helfen könnte.

Das ist nicht der Fall. Aber wie zäh die Bemühungen sind, bei Vereinbarungen zur Milderung der Erderwärmung schneller weiterzukommen, wird bei diesem mit Erwartungen überfrachteten Gipfel jeden Tag deutlicher. Zur Halbzeit kann man nur eine ernüchternde Bilanz ziehen. Zu wenig, zu spät – die Schlagworte bleiben.

Die Bundesregierung bemühe sich beim Klimagipfel COP26 um Fortschritte vor allem in den Bereichen der Emissionsminderung und der internationalen Klimafinanzierung. Wichtig seien neben ambitionierteren Zielen auch erkennbare Fortschritte bei der Umsetzung und der langfristigen Verpflichtung zur Treibhausgasneutralität bis spätestens 2050. So hatte es die Bundesregierung mitgeteilt.

Umsetzung ist das wichtigste Wort in diesem Zusammenhang. Denn die Welt ist noch lange nicht auf dem in Paris vereinbarten 1,5-Grad-Kurs. Aber auch bei den Zielen hapert es noch. Die Europäische Union, Deutschland, auch die USA – viele Staaten haben sich neue und ehrgeizigere Klimaziele gesetzt. Hier ist bereits vor dem Gipfel eine beachtliche Dynamik entstanden. Jetzt haben ebenso Russland und Indien einen Anfang gemacht. Allerdings gibt es auch Staaten, die sich weiter verschanzen. Besonders schmerzhaft ist das bei China, weil das Land für 31 Prozent aller Emissionen weltweit verantwortlich ist.

Geht es nun um die eigentliche Umsetzung, so ist die Weltgemeinschaft immer noch beim Regelwerk, wie Staaten, Kommunen oder Unternehmen sich Emissionsminderungen anrechnen können, die durch internationale Zusammenarbeit erreicht wurden. Deutschland und die EU bestehen hier auf einem System ohne Schlupflöcher und Doppelanrechnungen. Die EU hat bereits festgelegt, ihr neues Klimaziel ohne Anrechnung ausländischer Minderungen zu erreichen.

Aber auch ganz praktisch im Alltag fehlen diese Regeln beim Klimaschutz. So verlangten etwa deutsche Unternehmen in Bezug auf Glasgow einfach mal eine international anerkannte Definition von Klimaneutralität. Wann ist ein Zementwerk klimaneutral? Wann ein Turnschuh? Was kann alles angerechnet werden? Die Wirtschaft sei bereit, signalisierten die Unternehmen. Aber es ist für sie auch ein Wettlauf auf dem Markt und sie verlangen nach einem klaren Regelbuch.

Bei den echten Durchbrüchen in Glasgow sieht es ebenfalls noch recht mager aus. Immerhin: Es gab welche. Zu Beginn der Woche einigte sich eine große Zahl der Länder auf ein Abkommen zur Methanreduzierung, und eine ebenso beachtlich große Zahl schloss ein weiteres zum Ausstieg aus der Kohle. Wenn es darum geht, nur noch klimafreundliche Investitionen zuzulassen, auch nicht mehr in Gasprojekte, sind allerdings nur noch sehr wenige dabei. Deutschland auch nicht.

Zäh ist es beim wichtigsten Thema – einer Unterstützung der Entwicklungsländer im Kampf gegen den Klimawandel durch öffentliche und private Mittel aus Industrieländern. Sie hatten bereits in Kopenhagen 2009 versprochen, ab 2020 jährlich 100 Milliarden Dollar zu mobilisieren. Jetzt sieht es so aus, als ob das ab 2023 der Fall sein könnte. Unklar ist, ob nachgezahlt wird.

In den nächsten Tagen wird noch über emissionsfreie Energie als die bezahlbarste und verlässlichste Option für alle Länder gesprochen werden. Es geht um emissionsfreie Fahrzeuge und nahezu emissionsfreien Stahl sowie die Verfügbarkeit von Wasserstoff. Vielleicht kommt da noch was.

Überall wird man allerdings genau hinsehen müssen. Der britische Premierminister Boris Johnson wird diesen Gipfel sicher als Erfolg verkaufen. Auch die Teilnehmer wollen ihre Bemühungen in einem positiven Licht erscheinen lassen. Die größte Gefahr ist deshalb vielleicht nicht ein Scheitern der Verhandlungen. Versprechen und Absichtserklärungen hören sich natürlich gut an, sind aber vielleicht nur leere Worte und dann nützen sie uns nichts.

Die Situation beim Klima und das, was uns erwarten könnte, ist dramatisch. Am Ende zählen deshalb nur Taten. Punkt für Punkt.