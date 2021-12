Irgendwann, wenn diese Corona-Pandemie halbwegs im Griff der Politik und Medizin ist, muss dringend über die Ständige Impfkommission (Stiko) gesprochen werden. Vielleicht kann man auch gar nicht so lange warten. Nur ein Beispiel: Die Bundesregierung – und damit ist die alte ebenso gemeint wie die künftige – bereitet nach langem Zögern eine allgemeine Impfpflicht vor. Was macht der Stiko-Chef Thomas Mertens? Er erklärt im Interview, dass er das sehr kritisch sieht. Gleiches bei der Kinderimpfung: Die EMA hat jetzt auch den Biontech-Impfstoff für Fünf- bis Elfjährige zugelassen. Nun warten alle auf die Empfehlung der Stiko in dieser Sache. Die lässt auf sich warten, ihr Vorsitzender Mertens erklärte aber jetzt schon, dass er seine Kinder nicht impfen lassen würde. Was soll das?

Grundsätzlich ist eine Kommission wie die Stiko eine sehr gute Sache. Ein unabhängiges Gremium von Wissenschaftlern, das ohne Weisung und ohne Rücksicht auf Lobbyinteressen alle Fragen zu Schutzimpfungen und Infektionskrankheiten erörtert und schließlich kundige Empfehlungen abgibt. Soviel zur Theorie. In der Praxis der Corona-Pandemie sieht es leider so aus, dass dieses Gremium aus ehrenamtlichen Expertinnen und Experten viel zu langsam agiert, viel zu wenig kommuniziert und wenn, dann oft widersprüchlich und manchmal schlicht ärgerlich.

Normalerweise tagt die Stiko zweimal pro Jahr. Die Protokolle der Sitzungen werden erst nach der jeweils nächsten auf die Webseite gestellt, weil sie erst dort besprochen und verabschiedet sind. Einmal pro Jahr wurde bisher ein Bulletin herausgegeben, das die neuesten Empfehlungen enthielt. Eine seriöse und ausgeruhte Arbeitsweise in normalen Zeiten. Leider leben wir nicht in normalen Zeiten und das schon seit zwei Jahren nicht mehr. Es ist also höchste Zeit, dass eines der wichtigsten Gremien in dieser Pandemie schleunigst den aktuellen Bedingungen des Gesundheitsschutzes angepasst wird. Ehrenamtliches Engagement in allen Ehren, wenn man in einer Pandemie vor die berühmte Welle kommen will, muss sich auch die Arbeitsweise professionalisieren. Das heißt schlicht und ergreifend, dass die Stiko ihre Ergebnisse schneller liefern muss und dafür dann alle notwendigen Mittel bekommen muss.

Dazu gehört dringend auch eine professionelle Kommunikation. Man muss sich das einmal vorstellen. Der Chef einer der wichtigsten Expertenkommissionen in dieser Zeit gibt in Interviews erst einmal seine abweichende Privatmeinung zum Besten, bevor eine offizielle Stellungnahme erfolgt. So war es nicht nur bei der Kinderimpfung. Man erinnere sich an das Desaster mit dem Impfstoff von Astrazeneca. Erst sollten ihn nur Menschen unter 60 bekommen, dann hieß es auf einmal, er sei gerade für die Jüngeren nicht so günstig. Diese Verwirrung hat sich nie wieder aufklären lassen, der Impfstoff aber war in Deutschland quasi verbrannt.

Auch das verspätete Boostern in diesem Herbst geht zum Teil auf das Konto der Stiko. Während die Politiker – unter anderem auch Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) – schon längst erklärten, alle sollten nach sechs Monaten zum Nachspritzen gehen, hieß es bei der Stiko noch, das sei erst mal nur für Menschen ab 70 notwendig. In einem Fernsehinterview hat jetzt auch Thomas Mertens eingeräumt, dass es aus heutiger Sicht „wahrscheinlich günstiger gewesen wäre“, früher mit dem Boostern anzufangen. Man kann auch sagen, dass langsame Entscheidungen, wie sie – unter anderem und nicht nur – die Stiko getroffen hat, Menschenleben kosten. Gibt es noch ein besseres Argument, um auch dieses Gremium schleunigst zu reformieren?