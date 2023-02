Zukunftszentrum: Jubel in Halle, Mitbewerber enttäuscht Nach langer Jury-Sitzung wurde am Abend bekannt: Halle wird als Standort für das neue Zukunftszentrums Deutsche Einheit vorgeschlagen. Nun muss noch das Bund... dpa

ARCHIV - Blick auf den Marktplatz von Halle/Saale. dpa/Archivbild Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/

Halle -Unter fünf Bewerbungen hat sich Halle an der Saale durchgesetzt und soll nach einer Jury-Entscheidung Standort für das geplante Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation werden. Am Dienstagabend wurde die Empfehlung der Auswahlkommission bekannt - am Mittwoch (14.00 Uhr) sollen in Berlin Details vorgestellt werden. Die Bundesregierung will sich nach der Standortempfehlung der Jury richten. Fünf Bewerbungen waren im Rennen. Neben Halle waren das Frankfurt (Oder), Eisenach, Jena sowie das Duo Leipzig und Plauen.