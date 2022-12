Zum jüdischen Lichterfest soll Chanukka-Leuchter brennen Zum jüdischen Lichterfest sollen von diesem Sonntag (18.) an auch in Brandenburg Chanukka-Leuchter erstrahlen. Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke entzündet a... dpa

Potsdam -Zum jüdischen Lichterfest sollen von diesem Sonntag (18.) an auch in Brandenburg Chanukka-Leuchter erstrahlen. Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke entzündet auf Einladung der Synagogengemeinde Potsdam den Leuchter am Steubenplatz vor dem Landtag. Kulturministerin Manja Schüle (SPD) will beim feierlichen Entzünden des ersten Lichts vor dem Rathaus in Potsdam dabei sein.