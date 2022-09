Zum Tode von Gorbatschow: Was wäre 1989 passiert, wenn Putin regiert hätte?

Es ist der 12. Juli 1988, ein kleiner Mann singt auf Russisch ein Lied, das man sich immer noch bei YouTube anschauen kann: „Mikhail, Mikhail, das ist ein Lied für dich. Mikhail, Mikhail, du wirst eine neue Welt aufbauen. Der Frühling kommt aus dem Osten.“ Dann fährt er auf Polnisch fort: „Vielleicht hält der Frühling auch in unserem Land Einzug, vielleicht verlassen die Wächter der Tristesse und der Dunkelheit endlich das Land.“

Der Sänger springt, tanzt, rennt mit einer Gitarre in der Hand, einer Kosakenmütze mit rotem Stern auf dem Kopf und einer grotesken großen Fliege um den Hals über die Bühne. Im Publikum sitzt einer der mächtigsten Männer der Welt, der Führer der Sowjetunion, Michail Gorbatschow. Neben ihm steht seine Frau Raissa (auch sie wird von einem Spieler besungen) und der Außenminister Eduard Schewardnadse, der spätere Präsident Georgiens. Alle lachen und klatschen, sind sichtlich fasziniert.

Und nicht weit entfernt sitzt der Führer des kommunistischen Polens, General Wojciech Jaruzelski. Sieben Jahre zuvor hatte er Panzer gegen eine rebellische Gesellschaft auf die Straße geführt. Er sollte bald der erste Präsident des freien Polens werden.

Man orientierte sich an Gorbatschow

Damals weiß noch niemand, dass in weniger als einem Jahr in Polen die ersten freien Wahlen zum Senat – und teilweise freie Wahlen zum Sejm – stattfinden werden. Das Konzert findet an einem der wichtigsten Orte der polnischen Nationalkultur und des polnischen Gedächtnisses statt: dem königlichen Schloss von Krakau, dem Wawel. Für die polnischen Frauen und Männer in der zweiten Hälfte der 1980er-Jahre war Gorbatschow wirklich ein Symbol der Hoffnung, die damals in Polen ein knappes Gut war.

Albert Zawada Der Autor Witold Mrozek, 1986 geboren, arbeitet als Journalist für das Feuilleton der Gazeta Wyborcza, Polens wichtigster linksliberaler Tageszeitung. Er arbeitet zudem als Theaterkritiker und Dramaturg und veröffentlicht Texte in der Krytyka Polityczna.

„In Wrocław tauchte während einer illegalen Studentendemonstration ein Transparent mit der Aufschrift ‚Wir wollen Gorbatschow‘ auf“, bemerkten Anfang 1987 auf einem Zettel die Berater des kommunistischen Führers Wojciech Jaruzelski, die damals die Opposition bekämpften. Die Verfasser des Berichts, der kommunistische Regierungssprecher Jerzy Urban, der Milizgeneral Wladyslaw Pożoga und der hohe Parteiaktivist Stanislaw Ciosek, rieten zu Reformen und orientierten sich an Gorbatschow. Sie schrieben: „Das Tempo des Wandels in der UdSSR schafft einen neuen Bezugspunkt für unsere Reformen und verursacht das Gefühl, dass wir hinterherhinken, dass sich dort alles verändert, während wir im Sumpf feststecken oder sogar rückwärts gehen.“

Die Atmosphäre veränderte sich

Andererseits mag es überraschend gewesen sein, wie kommunistische Experten die Zukunft Polens und die notwendigen Veränderungen sahen. „Mehr freier Markt, die Behörden müssen die Repression lockern, aber die Gesellschaft wird auch ärmer werden müssen“, schrieben sie. Macht wird ohnehin respektiert, wenn sie sich als wirksam erweist, sagten sie Jaruzelski und nannten als Beispiel Margaret Thatcher, die neoliberale britische Premierministerin.

Während seiner Amtszeit begeisterte Gorbatschow in Polen sowohl einen Teil der demokratischen Opposition als auch die an der Macht gebliebenen kommunistischen Aktivisten. Die Opposition, z. B. in der Mazowsze Weekly, aus der später die Gazeta Wyborcza hervorging, begrüßte die Reformen Gorbatschows als Beweis dafür, dass auch in der UdSSR die Forderungen nach Freiheit zunehmen und sich die Atmosphäre verändert.

Der kommunistische General Jaruzelski hingegen überzeugte die Genossen der von ihm geführten „Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei“ davon, dass Gorbatschow zwar eine Reform wolle, aber eine Reform des Sozialismus, ohne die Grundlagen des Systems zu zerstören. Deshalb wurde Gorbatschow, der auf regierungsfeindlichen Transparenten gelobt wurde, auch von der polnischen kommunistischen Regierung sehr feierlich empfangen – mit Konzerten, Kindern in Volkstrachten, Treffen mit der Jugend und der Intelligenz. Und aufrichtige Ovationen.

Das Spiel um die Gunst der Auslandspolen

Und schließlich hatte Gorbatschow Auswirkungen auf die Polen im Ausland. Mit der Ära Gorbatschow begannen die Veränderungen für Tausende von Polen, die nach den in Jalta beschlossenen Grenzänderungen der Nachkriegszeit auf der sowjetischen Seite der Grenze geblieben waren – in weißrussischen, ukrainischen oder litauischen Gebieten. Jahrelang verhinderte die Sowjetunion die kulturelle oder wissenschaftliche Zusammenarbeit oder sogar die Eröffnung diplomatischer Vertretungen Polens. Immerhin ein verbündetes Land, in Städten wie Vilnius, Grodno oder Lwów.

Erst in den späten 1980er-Jahren wurden dort polnische Konsulate eingerichtet. Und 1987 besuchte Wojciech Jaruzelski Vilnius und traf dort als erster polnischer Staatschef seit dem Krieg mit den örtlichen Polen zusammen. Wojciech Jaruzelski versuchte, sich nicht nur als kommunistischer Führer zu profilieren, sondern auch als Staatsmann, der Themen forcierte, die dem konservativen Teil der Gesellschaft wichtig waren. Das stärkte den reformfreudigen polnischen Führer – und das brauchte Gorbatschow. Andererseits ist es möglich, dass die Sowjetunion auf diese Weise mit den Ressentiments und Ängsten der einst dort herrschenden Polen in den nach Unabhängigkeit strebenden westlichen Republiken spielte. Das glaubt zum Beispiel der Diplomatenhistoriker Mariusz Maszkiewicz, der heutige polnische Botschafter in Georgien.

Gorbatschow lehnte Militäreingriffe entschieden ab

Auch für die Polen war Gorbatschow nach dem Machtwechsel von 1989 von großem Nutzen. Polens erster nicht-kommunistischer Premierminister seit Jahrzehnten machte seinen ersten Auslandsbesuch im Vatikan, seinen zweiten – im November 1989 – in Moskau. Damals versicherte ihm Gorbatschow, dass er sich nicht in den inneren Wandel Polens einmischen werde. Dies war zu diesem Zeitpunkt nicht offensichtlich.

Die Welt wurde neu geordnet. Es sei daran erinnert, dass es zu diesem Zeitpunkt noch keine klare Zustimmung der UdSSR zur deutschen Wiedervereinigung gab. Mieczysław Rakowski – der letzte Sekretär der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei – erinnerte daran, dass der rumänische Diktator Nicolae Ceaușescu Gorbatschow auf dem Kongress des Warschauer Paktes in Bukarest im Juli 1989, kurz nach den Wahlen, bei denen Mazowiecki an die Macht kam, davon überzeugt hatte, dass die Länder des prosowjetischen Blocks in Polen militärisch intervenieren sollten. Gorbatschow lehnte dies entschieden ab.

Gorbatschow und das Blutvergießen

Gleichzeitig waren die wichtigen Verhandlungen der neuen Behörden über den Abzug der sowjetischen Armee, die seit dem Zweiten Weltkrieg unter Gorbatschow hier stationiert war, lang, schwierig und mühsam. Die letzten Soldaten, die mit der Sowjetarmee kamen, verließen Polen nach der Auflösung der Sowjetunion im Jahr 1993 – lange nach der Ära Gorbatschow. Das ändert nichts an der Tatsache, dass heute, in Erklärungen nach Gorbatschows Tod, in Polen Sympathie für den Verstorbenen besteht. „Was wäre, wenn die UdSSR in den 1980er-Jahren von jemandem wie Putin regiert worden wäre?“, schrieb Waclaw Radziwinowicz, langjähriger Korrespondent der Gazeta Wyborcza in Moskau, der 2015 vom Regime ausgewiesen wurde.

„Gorbatschow hatte, wie alle anderen sowjetischen und russischen Führer, Blut an seinen Händen. Der Unterschied besteht darin, dass er angesichts des Blutes einen Rückzieher gemacht hat“, so die Einschätzung von Witold Jurasz, ehemaliger Diplomat in Weißrussland und heute Experte für Ostfragen, auf Onet.pl.

„Michail Gorbatschow ist tot. Er wird uns als derjenige in Erinnerung bleiben, dank dem die Sowjetunion in die Geschichte eingegangen ist, obwohl er sie retten wollte. Daran sollten wir uns gerade jetzt erinnern, wo es diejenigen gibt, die von einer Rückkehr zu einer imperialen Vergangenheit träumen“, schrieb wiederum der Sprecher des polnischen Außenministeriums, Lukasz Jasina.