Zunächst keine Annäherung in zweiter Runde des Tarifstreits Im Tarifstreit im öffentlichen Dienst scheint noch keine Einigung in Sicht. Zuvor hatten die Beschäftigten von Bund und Kommunen mit Warnstreiks Druck gemach... dpa

Potsdam -Die zweite Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt von Bund und Kommunen hat am Donnerstag zunächst keine Einigung gebracht. Die Beratungen sollten am Abend fortgesetzt werden, hieß es von den Sprechern der Gewerkschaften am Verhandlungsort in Potsdam. Von der Arbeitgeberseite wurde erstmals ein Angebot erwartet. Bereits am Mittwoch hatten die Verhandlungsteams bis in die Nacht beraten.