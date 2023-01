Zunahme von Rückläufen bei Grundsteuererklärungen Wenige Tage vor Ende der Frist für die Grundsteuererklärungen am 31. Januar registriert die Berliner Finanzverwaltung eine starke Zunahme der Rückläufe. Bis ... dpa

ARCHIV - Das Wort Grundsteuer erscheint auf einem Computerbildschirm auf der Seite des Online-Steuerportals Elster. Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild

Berlin -Wenige Tage vor Ende der Frist für die Grundsteuererklärungen am 31. Januar registriert die Berliner Finanzverwaltung eine starke Zunahme der Rückläufe. Bis zum Donnerstagabend seien 564.661 Erklärungen eingegangen, was 65,4 Prozent entspreche, teilte ein Sprecher am Freitag mit. Am Mittwochabend lag die Zahl noch bei 553.542 Erklärungen (64,1 Prozent).