Zunehmend Frauen neu auf Professuren in Berlin berufen

Berlin -Auf Professuren an Berlins staatlichen Hochschulen werden zunehmend Frauen berufen. Im vergangenen Jahr lag der Anteil der Wissenschaftlerinnen an den insgesamt 261 neu erteilten Rufen bei knapp der Hälfte (49 Prozent), wie die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung am Dienstag mitteilte. 2020 waren es demnach 46 Prozent, im Jahr 2012 noch 38 Prozent.