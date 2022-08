ZURÜCKZIEHUNG - Dürrekatastrophe: Mindestens 10 Millionen Kinder betroffen Die schlimmste Dürrekrise seit 40 Jahren bedroht das Leben von Millionen von Kindern am Horn von Afrika. Das UN-Kinderhilfswerk Unicef schlägt Alarm. dpa

ARCHIV - Die Zahl der von Dürre betroffenen Kinder ist am Horn von Afrika in den letzten zwei Monaten um 40 Prozent gestiegen, warnt das UN-Kinderhilfswerk Unicef. Eva-Maria Krafczyk/dpa

Nairobi -Die Zahl der von Dürre betroffenen Kinder ist am Horn von Afrika in den letzten zwei Monaten um 40 Prozent gestiegen, warnt das UN-Kinderhilfswerk Unicef. Die Zahl derer, die von Hunger, Unterernährung und Durst betroffen seien, stieg nach Angaben der Organisation zwischen Februar und April von 7,25 Millionen auf mindestens 10 Millionen an.