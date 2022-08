Zusammenstöße bei Blockaden nach Klimademos in Hamburg Klimaaktivisten nehmen einmal mehr Hamburg aufs Korn. Sie zielen mit ihren Aktionen dort vor allem auf den Hafen - und nennen dafür einen Grund. Bei den Bloc... dpa

Klimaaktivisten haben Bahngleise der Hamburger Hafenbehörde besetzt. Markus Scholz/dpa

Hamburg -Bei den Blockaden von Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten in Hamburg ist es am Samstag zu Zusammenstößen gekommen. Nach Angaben der Polizei hatten Teilnehmer einer Blockade an der Kattwykbrücke die Beamten mit Pfefferspray attackiert, worauf diese mit Pfefferspray, Schlagstöcken und Wasserwerfern reagierten, um die Blockade aufzulösen.