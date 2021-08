Berlin - Welche Überzeugungen zur Migration haben die Bürgerinnen und Bürger? Welche Kriterien legen sie bei der Zugehörigkeit an? Wie gleichwertig werden Einwandernde beurteilt? Und welche Ausgrenzung erleben Eingewanderte? Diesen Fragen widmet sich die repräsentative Studie ZuGleich, in der nach den Einstellungen zur Integration in der deutschen Bevölkerung zwischen 2014 und 2020 gefragt wurde. Die Studie wurde von der Stiftung Mercator und der Universität Bielefeld jetzt veröffentlicht.

Der Zeitraum hat eine besondere Relevanz, weil die erste Erfassung noch vor der vermehrten Immigration von syrischen Flüchtlingen 2015 stattfand und die letzte Erfassung im Jahr der Pandemie, in der die Grenzen überwiegend geschlossen waren.