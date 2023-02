Zwei Europaparlamentarier in Korruptionsskandal festgenommen Erst kürzlich waren die beiden Sozialdemokraten aus ihrer Fraktion geworfen worden, nun folgen Verhaftungen. Ihr Fall steht in Verbindung zum Skandal um die ... dpa

Brüssel/Neapel -Im EU-Korruptionsskandal sind die beiden Europaparlamentarier Marc Tarabella und Andrea Cozzolino festgenommen worden. Nachdem der Belgier Tarabella am Freitagnachmittag in Brüssel festgesetzt und von der Staatsanwaltschaft verhört worden war, verhaftete die italienische Polizei am Abend Cozzolino. Dieser hatte sich in Neapel in einer Klinik behandeln lassen und wurde beim Verlassen des Krankenhauses von der Finanzpolizei in Gewahrsam genommen, wie italienische Medien übereinstimmend berichteten.